DOKO’s Kunstgalleri: Ny butik i Øster Hurup

Onsdag 1. juli 2020 kl. 10:00 åbner Dorte Kolbæk kunstgalleri på Kystvejen 70A i Øster Hurup.

DOKO’s Kunstgalleri er en drøm, som Dorte har haft med helt fra barndommen og der gik i opfyldelse, da familien flyttede til Øster Hurup, hvor de fandt et hus med et butikslokale.

Dorte har i ca. 10 år været ansat og også fået sin lange uddannelse i Royal Copenhagen, først som musel- og blåblomstmaler, derefter som vase/figurmaler og endelig den sidste og højeste uddannelse overglasurmaler, dem der bl.a. maler Flora Danica og her fik hun bronzemedalje.

DOKO’s Kunstgallaeri er udover butikslokalet udvidet med et rum fra den private afdeling, for at få plads til malerier, dekorerede møbler bl.a. sofaer malet med flotte motiver.

Det er en spændende butik med kunst og malerier, der nu åbner i Øster Hurup og Dorte glæder sig til at vise det hele frem.