Dobbelt op på hole-in-one!

SKØRPING: Man hører af og til om hole-in-one i golf…

Men hvor ofte hører man lige om hele to hole-in-one-slag på én dag?

Det skete forleden i Rold Skov Golfklub, da klubbens divisionshold mødte Aalborg. Først var det Rold Skov Golfklubs golfmanager Casper Lundgaard Jacobsen, der lavede det perfekte slag på hul 8, og lidt senere på dagen var det et af klubbens unge stjernefrø, Emil Nysom Jensen, der fik hul 14 til at se legende let ud.

Stort tillykke til begge spillere, der efterfølgende blev belønnet med whisky fra Rold Skov Golfklubs hole-in-one-sponsor; Bisgaard Vin.