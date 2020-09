DM-medaljer til Rold Skov OK

Rold Skov Orienteringsklub fik på fornemste vis vist klubfarverne frem ved årets DM på de korte og mellemlange distancer.

Klubben deltog i alt med otte løbere og opnåede indtil flere podiepladser.

Ved mellemdistance-DM i Aggebo-Græsted Hegn løb Ida Søe Christiansen sig til en sølvmedalje i D12-klassen.

Hun mente selv, det havde givet hende ekstra motivation til at løbe stærkt på den forholdsvist lette bane, at hun havde måttet give afkald på en klassefødselsdag for at deltage i DM.

Andrea Ebert Svenningsen løb sig til en tredjeplads som nyoprykket i D14-klassen, hvor banerne er noget sværere, mens Ida Riis Madsen blot var 11 sekunder fra en bronzemedalje i D16-klassen.

Dagen efter mellemdistance-DM blev der dystet på sprint-distancerne i Hillerød by.

Her løb Ida Søe Christiansen sig til en 1. plads, mens Andrea Ebert Svenningsen opnåede endnu en tredjeplads.

I D16-klassen løb Ida Riis Madsen sig til en andenplads - kun fire sekunder fra førstepladsen.

- Jeg løb godt og sikkert. Det var en svær bane, især til sidst med poster i flere planer, så det var nødvendigt at træffe hurtige beslutninger, fortæller hun.

Størst dramatik var der dog omkring Ida Søe Christiansens førsteplads, da hendes brik ikke havde registreret hele løbet, så hun først stod som diskvalificeret i resultatlisten.

Heldigvis kunne man ud fra registreringen på selve posterne se, at den registrering Ida selv havde på sit løbeur stemte, så i skrivende stund ser det ud til, at Ida får sin velfortjente guldmedalje.

Præmieoverrækkelsen til o-løbs-stævner i denne coronatid består i udlevering/eftersendelse af medaljen.

Derfor blev i Rold Skov OK besluttet at lave en lille medaljeoverrækkelsen til den efterfølgende tirsdagstræning i ungdomsafdelingen, så de tre medaljevindere kunne blive behørigt fejret.

Ved samme lejlighed blev det også fejret, at Ida Riis Madsen havde løbet to guldmedaljer hjem ved de jysk-fynske mesterskaber et par weekender forinden.