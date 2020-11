”Det største træ i skoven” er landet i butikkerne

Biografien om Helge Qvistorff er nu udkommet, og hovedpersonen er selv ovenud tilfreds med resultatet.

- Da jeg fik bogen, gik jeg omgående i gang med at læse den, og mens jeg læste, slog det mig faktisk, hvor spændende et liv, jeg har haft.

- Jeg har rigtig meget at være taknemmelig for, og det er formidlet på en smuk og gribende måde i bogen, lyder dommen fra Helge Qvistorff, da vi en formiddag kigger forbi hans hjem i Astrup.

Det er Helge Søgaard der har skrevet bogen om sin navnebror. En bog, der også har karakter af en slags overdragelsesforretning, som handler om forpligtelsen til at skrive om Rold Skov, lokalområdet og de personligheder, der har skabt og tegnet vores smukke egn.

En overdragelse, der startede tilbage i 2019 hvor Helge Qvistorff, i samarbejde med netop Helge Søgaard, udgav Den Store Bog om Lindenborg Å. Et samarbejde, som understregede både en fælles interesse for at skrive bøger, men også et venskab, der har udviklet sig på rekordtid.

Det begyndte i 2017, da Helge Søgaard med bange anelser begyndte at skrive om Rold Skov. Sådan lidt i det små – for hvad ville den ubestridt største forfatter i Himmerland, Helge Qvistorff, mene om det?

Heldigvis mente Helge Qvistorff, at det var en gave, at der nu havde meldt sig en afløser som kunne tage over.

Helge Qvistorff har efterhånden rundet de 82 år, og udgivelsen af Den Store Bog om Lindenborg Å sidste år var planlagt til at skulle blive hans sidste bog. I samarbejde med Helge Søgaard, der nu har skrevet en biografi om – netop Helge Qvistorff.

Vanskelig opgave

- Det er langt vanskeligere at skrive en biografi om et andet menneske, end at skrive om natur, skov og lokaliteter. De sidste kan man finde oplysninger om på arkiver og i andre udgivelser, men en biografi kræver noget helt andet. Først og fremmest fortrolighed mellem hovedperson og forfatter samt adgang til dagbøger og personlige oplysninger. Det er i virkeligheden en tillidserklæring af de helt store at blive betroet sådan en opgave, for man kommer jo langt omkring i researchen og tilrettelæggelsen af bogen. Jeg er selv meget glad for resultatet, og jeg opfatter det som et ridderslag fra Helge Qvistorffs side, at blive betroet sådan en opgave, fortæller Helge Søgaard.

Bogen hedder ”Det største træ i skoven”, og inspirationen til bogens titel kom fra Helge Qvistorffs helt eget træ ude midt i Rold Skov. Et træ som blev doneret til ham, da han fyldte 70 år, af statsskovrider Bendt Egede Andersen fra Naturstyrelsen. Netop som en anerkendelse af Qvistorffs store indsats for Rold Skov.

Han er i sandhed ”Det Største Træ i Skoven” med alt det, han har gjort for formidlingen af lokalområdet, så derfor var titlen hurtig klar i Helge Søgaards indledende overvejelser omkring bogens udformning.

- Jeg har udgivet mere end 50 bøger, men aldrig har jeg haft så store forventninger til en bog, som med denne biografi om mig selv. Tænk sig at få sin helt egen bog. Det er både en spændende beretning om mit lange og meget omskiftelige liv, hvor jeg har fået lov til at prøve så meget. Men også et utroligt kærligt, omsorgsfuldt og ægte billede af mig - som menneske og som person. Den er mageløst godt skrevet, lyder det fra Helge Qvistorff, der udover at være forfatter også blev et kendt TV-ansigt med de populære udsendelser ”Det ukendte Nordjylland” og ”De Danske Skove”. Her blev det sammenlagt til mere end 100 TV-udsendelser.

Stafetten givet videre

Gennem et langt liv har Helge Qvistorff samlet arkivalier, fotos og mange andre informationer om Rold Skov og lokalområdet.

- Alt dette er nu, sammen med min store bogsamling, overdraget til Helge Søgaard, for han skal jo have grundlaget for at kunne skrive videre, der hvor jeg slap. Han er jo godt på vej, og mangler vel kun omkring 40 bøger, før han er oppe på samme antal som mig, smiler Helge Qvistorff

Bogen ”Det Største Træ i Skoven” er på 240 sider, rigt illustreret med hidtil ikke offentliggjorte private fotos samt en række af Helge Qvistorffs akvareller.

Den kan købes hos boghandlere, dagligvarebutikker og en lang række andre forhandlere i Himmerland og hele Nordjylland.