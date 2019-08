”Det skal føles rigtigt”

SKØRPING: - For mig har det altid handlet om at følge min mavefornemmelse og intuition, og træffe de beslutninger, der føles rigtige her og nu. Jeg har aldrig været god til langsigtede planer. Beslutninger skal træffes i nuet, og så handler det vel i bund og grund om at lave de ting, du elsker, og vælge de ting fra, der dræner dig for energi, fortæller Louise Nørgaard, der i en tidlig alder mistede sin mor, og som fødte sin første søn ni uger for tidligt, og som også har oplevet at miste et barn. Oplevelser, der har været med til at præge hendes tilgang til livet.

- Jeg har en del i bagagen, og kunne på et tidspunkt vælge mellem at blive et offer for livet, eller at tro på, at der er mening med tingene, og bruge oplevelserne til at komme videre på en positiv måde. Jeg valgte det sidste, fortæller Louise, der efter hun var blevet færdig som handelsstudent havde svært ved at finde ud af, hvad hun skulle lave her i livet.

- Jeg kunne i lang tid ikke finde ud af, hvad jeg skulle lave, og jeg ville ikke bare gå i gang med noget, der ikke føltes rigtigt. Heldigvis fik jeg en dag øje på kosmetologskolen i Aalborg, og tog uddannelsen. Det var det helt rigtige for mig, fortæller Louise Nørgaard, der siden har suppleret med en række andre uddannelser, blandt andet som personlig træner og fitnessinstruktør. Dermed har hun fundet sin helt rigtige hylde.

Tid til børnene og livet

Hun har siden haft kosmetolog-klinikker i både København og Aalborg, men et stort ønske om at få mere tid til børnene Leonardo på 7 år og Alba på 2 år - og livet generelt - betød, at Louise Nørgaard for nogle år valgte at drive sin virksomhed hjemme fra privaten, som de seneste år har været Hedesvinget i Skørping.

- Jeg er personlig træner, jeg er kosmetolog og så har jeg en webshop med en række økologiske wellnessprodukter. Det er de tre grene af min virksomhed, og de hænger rigtigt godt sammen.

- Jeg ser holistisk på kroppen, hvor alt hænger sammen, og det samme gør wellness, et velplejet ydre, træning, kost, livsglæde og overskud. Det er eksempelvis ikke nok bare at træne, resten skal også med for at få det bedste resultat, fortæller Louise Nørgaard, der har rigtigt travlt.

- Det er særligt kvinder, som kommer her. Jeg har både helt individuelle forløb, men også mange mini-hold med to personer, som har stor værdi af at komme her sammen. På den måde kan de bakke hinanden op i forløbet, fortæller Louise, der tror på, at der er mere mellem himmel og jord.

- Jeg tror på mange ting, og kan føle, at der er endnu mere i mig. Jeg kan blandt andet også føle, at jeg har min mor med i det, jeg laver. At hun følger mig tæt.

- Men det varer nok et par år, inden jeg for alvor begynder at dyrke det spirituelle, fortæller Louise Nørgaard, der så til gengæld i løbet af et par uger starter på en yoga-uddannelse. En uddannelse hun starter på, fordi det føles helt rigtigt…

Du kan læse mere om Louise på www.louisenorgaard.dk