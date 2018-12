Det moderne Grønlands udfordringer set med danske øjne

SKØRPING: Bogby9520 i Skørping inviterer til foredrag med den tidligere bankdirektør Peter Petersen. Han har siden 1972 arbejdet inden for pengeinstitutsektoren. De sidste 26 år i henholdsvis Nuuk og St. Brøndum – to tilsyneladende meget forskellige områder.

Hovedvægten i foredraget kommer til at ligge på Grønland, hvor han har fået et ganske godt kendskab til en stor del af landet. Han vil forsøge at beskrive det moderne Grønland, og de udfordringer det har og fortsat giver, når man i løbet af en meget kort periode går fra at leve i tørvehytter i en bygd til at bo i en moderne lejlighed på 3. sal i en by.

Foredraget er på torsdag den 6. december kl. 19.00.