Det går helt i fisk på stranden i Øster Hurup

Er du nysgerrig på at finde ud af, hvad der befinder sig under bølgen blå? Kom og vær med hver mandag i sommerferien, hvor den fantastiske og børnevenlige strand ved Øster Hurup danner rammen om sjove aktiviteter for børnefamilier og andre vandhunde.

Børn, strandløver og flotte sild i alle aldre er hele sommeren velkomne til at hjælpe Lille Vildmosecentret med at undersøge, hvilket dyreliv der lever i vandet ud for Øster Hurup.

Ta’ hele familien med til stranden og bliv klogere på liver under vandoverfladen. Privatfoto

Aktiviteten afholdes på badestranden nord for Øster Hurup Havn. Hos Lille Vildmosecentret glæder direktør, Bo Gregersen sig næsten ustyrligt til at gå helt i fisk denne sommer.

- Der er jo et fantastisk dyreliv i vandet langs Øster Hurups kyst. Der er både krabber, rejer, skaldyr og meget andet, forklarer en begejstret Bo Gregersen.

Frokosten svømmer i badevandet

- Udover at fange, røre ved og lugte til de dyr, som gemmer sig under vandoverfladen, så bliver der også mulighed for at smage på dem. Vi skal tilberede smagsprøver på de ting vi finder i vandet, forklarer Bo Gregersen fra Lille Vildmosecentret.

- Det går helt i fisk’ er en årligt tilbagevendende begivenhed og har de forrige somre været en populær sommeraktivitet. Alt afhængigt af vejret, så plejer der at dukke mange op til arrangementet. Og det tror da pokker når der er mulighed for både at føle, røre og smage på alt godt fra havet, ungerne er i hvert fald helt vildt med det, griner Bo Gregersen.

Arrangementerne finder sted den 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8 og 17/8. Arrangementerne varer fra kl. 10.30-12.00 og finder sted på badestranden nord for Øster Hurup Havn. Tilmelding er ikke nødvendig, og det er ganske gratis at deltage.