Det går helt i fisk i Øster Hurup

ØSTER HURUP: Hver mandag i sommerferien vil den børnevenlige strand ved Øster Hurup danne ramme om sjove aktiviteter for børnefamilier og andre vandhunde.

Børn, strandløver og flotte sild i alle aldre er velkomne til at hjælpe Lille Vildmosecentret med at undersøge, hvilket dyreliv der lever i vandet.

Lille Vildmosecentrets direktør, Bo Gregersen, glæder sig meget til at ”gå i fisk”. Ud over at fange, røre ved og lugte til dyr, som gemmer sig under vandoverfladen, bliver der mulighed for at smage på dem.

Sammen med en lokal fisker skal man tilberede smagsprøver på fladfisk, rejer og muslinger.

Arrangementerne varer fra kl. 10.30-12 og finder sted på badestranden nord for Øster Hurup Havn. Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at deltage.

Bagefter er folk velkomne til at køre ud til Lille Vildmosecentret og tage en tur med Tørvetoget eller se vildsvinene blive fodret.