Det duftede og smagte af jul…

SKØRPING: Det var sjette gang, at der blev inviteret til ”Gourmet under Kronerne”, men første gang at arrangementet blev afholdt i glasmellembygningen mellem Kulturstationen og Kinorevuen i Skørping.

Det skete i weekenden, hvor omtrent 500 mennesker lørdag og søndag kiggede forbi det hyggelige julemarked arrangeret af glasmager Gitte Klarup.

Som titlen ”Gourmet under Kronerne” antyder, er det et julemarked, hvor der er megen fokus på alverdens lækkerier. Der var således også mange både smagsprøver og fristelser til at købe med hjem, som tydeligt behagede de mange besøgende.

Hertil kom også et stort udvalg i glas, keramik, beklædning, bøger og kunst, ligesom man også kunne købe årets juletræ med hjem. Der var godt gang i salget.

Én af udstillerne, keramiker Per Bo Christensen, havde taget turen til Skørping helt fra Christianshavn.

- Jeg har været med før, og selvom det er en lang tur herover, så sætter jeg meget pris på at være med. Her er en rigtig hyggelig stemning, og så plejer jeg faktisk at sælge helt godt, fortalte Per Bo.

Et par andre, der havde en stand, var Gitte Klarups voksne børn, Uffe og Anna, der solgte hjemmelavede lækkerier i form af blandt andet økologiske belgiske vafler, brunkager, varm kakao, lumumba, gløgg – alt sammen noget, der fik duften af jul til at svæve henover de i alt 12 udstillere, der var med i dette års udgave af det populære julemarked.