Derfor løber naboen måske rundt i klovnekostume i weekenden

Hvis du på lørdag eller søndag undrer dig over, hvorfor naboen tæsker jorden med kæmpe klovnesko og stritter med en rund rød næse og en grøn paryk, er det, fordi der er virtuelt klovneløb i weekenden.

Senest tirsdag kan folk melde sig til weekendens løb for 110 kroner og støtte Danske Hospitalsklovne med 70 kroner af beløbet. Mark Laursen fra Runners DK er initiativtager og arrangerer det i samarbejde med Danske Hospitalsklovne. Runners DK har 85 løbefællesskaber rundt omkring i landet. Når man tilmelder sig løbet, får man en klovnemedalje og en klovne næse med til løbeturen.

- Formålet med klovneløbet er at samle så mange som muligt i alle aldre og på alle løbeniveauer. Og så at samle penge ind til Danske Hospitalsklovne, fortæller Mark Laursen.

For at holde afstand mellem folk har arrangøren gjort løbet det første virtuelle løb nogensinde. Det betyder, at deltagere selv kan vælge startstedet for deres løb. Distancerne er alt mellem to kilometer og et maraton.

Det virtuelle løb sker i kølvandet på, at flere klovneløb rundt omkring i landet, enten er blevet aflyst eller flyttet til efter sommeren.

Søn med diabetes

Mark Laursen har tre gange tidligere arrangeret klovneløb i Støvring. Han har fået sagen tættere ind på livet for nylig.

- Jeg har bare et hjerte for klovneløb. Og for nylig blev jeg kun bekræftet i, at jeg måtte gøre noget for at indsamle flere penge til hospitalsklovnene, da min 11-årige søn fik konstateret sukkersyge og nu er tilknyttet hospitalet, fortæller han.

Danske Hospitalsklovne modtog sidste år halvanden million kroner i donationer ved løbende. Klovneorganisationen underholder og støtter indlagte børn.