Der var engang en vinter i Hobro

HOBRO: Nej, vinter bliver der åbenbart ikke meget af i denne ombæring - i hvert fald ikke af den hvide slags.

Men så er det jo heldigt, at Hugo Friche Madsen, pensioneret lærer fra Hobro tog sit kamara med rundt i lokalområdet nogle vintedage for godt ni år siden.

- Billederne er taget i november og december 2010. Motivet ud over byen jeg har brugt på flere årstider fra samme vinkel.

Med i årskalender

For det er sjovt at lege med byens udseende både med sne og uden sne, fortæller Hugo Friche Madsen.

- Billedet fra Fyrkat er taget sammen med en række andre vinterbilleder.

- Et af disse blev udvalgt til at være med i ”Noget for livet”’s årskalender for 2011, tilføjer fotografen, som navnlig i årene 2007 til 2012 var endog meget aktiv med sit kamera.

- I den periode havde jeg blandt andet to billeder med i ”Noget for livet”s kalender for 2011.

- Jeg har desuden fotograferet en del til Hobro turistforening, ”Tur rundt om fjorden”, skulpturer i Hobro, som der jo findes rigtig mange af i byen.

- Desuden har jeg også haft en del billeder med i Hobro Avis netop i det tidsrum, bemærker Hugo Friche Madsen

Og så det vist være på høje tid med et par vinterbilleder....