Der skal fuldt blus på operationsstuerne

REGIONEN: De nordjyske hospitaler har under coronakrisen behandlet anden sygdom end Covid-19 på et lavere blus.

Nu skrues der igen op for aktiviteten, så flere borgere kan behandles for anden sygdom end Covid-19.

Den øgede aktivitet på de nordjyske hospitaler kommer til at ske gradvist og ud fra en lægelig vurdering.

Regionsrådsformand Ulla Astman (S) glæder sig over nye signaler fra Regeringen.

Syge for tilbageholdende

- Vi har set, at patienter med symptomer på kræft, hjerte-karsygdomme og psykisk sygdom har været tilbageholdende med at søge læge i tiden med corona.

- Jeg har forståelse for, at mange måske har været bekymret for at blive smittet med corona og derfor har holdt sig fra at gå til læge.

Eller at nogen har tænkt, at de ville optage plads for patienter med symptomer på corona.

- Men de må ikke holde sig tilbage længere, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

- Vi har set et stort fald i antallet af henviste patienter til hospitalerne, og det bekymrer mig og mange andre.

Tid kan have stor betydning, når det handler om sygdom. Derfor skal nordjyderne gå til læge som før corona krisen, opfordrer Ulla Astman.

Aflyste - genindkaldes

Borgere, der har fået aflyst deres tid til undersøgelse eller behandling, vil blive genindkaldt i den nærmeste tid.

Patienterne får direkte besked om det i deres e-Boks.

I Region Nordjylland er der i marts henvist 37 procent færre borgere til de somatiske hospitaler sammenlignet med samme måned i fjor.

Samtidig ses et fald i antal ambulante besøg på knap 36 procent.

Det skyldes dog i særlig grad, at ambulante besøg er blevet omlagt til telefon- og videokonsultationer.

I perioden har der været en stigning på knap 73 procent af de virtuelle konsultationer.

Der har også været et fald i planlagte operationer. I perioden er der tale om et fald på 43 procent i antal planlagte operationer, hvis der sammenlignes med samme periode 2019.

30 intensivpladser til corona

At aktiviteten på sygehusene gradvist øges betyder, at corona beredskabet bevares på et lavere aktivitetsniveau - baseret på de nye prognoser om færre smittede.

Region Nordjylland vil fremover råde over 30 intensivpladser med respiratorer og op mod 80 medicinske senge til corona patienter.

Planen er at etablere et fast antal senge til coronapatienter med mulighed for at øge antallet, hvis antallet af smittede igen begynder at stige.

- Det er selvfølgelig en svær balance både at opretholde coronaberedskabet og samtidig åbne op for den øvrige aktivitet.

- Derfor håber vi, at borgerne har forståelse for, at den øgede aktivitet kommer til at ske gradvist, og at der kan blive behov for at justere ned igen, hvis der på ny skulle komme flere smittede, siger regionens koncerndirektør Anne Bukh.