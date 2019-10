Der nørkles igen på museet

REBILD: Museum Rebild har åbent hver dag kl. 12-16 i skolernes efterårsferie, og der er arrangeret aktiviteter i salen tirsdag og onsdag fra kl. 11.

Her vil to af museets frivillige, Lillian Knudsen og Karin Christensen, komme med papir, lim, nål og tråd, sådan at både børn og voksne kan prøve at lave forskellige små finurlige ting, for eksempel frække flagermus, sjove ugler, vilde vikinger, koglepiger og flyvske fugle.

Der bliver mulighed for at arbejde med gamle tekstilredskaber, såsom slyngstokke og knyttegaffel.

Uge 42 bliver også sidste mulighed for at se Kr. Baks træskærerier, for udstillingen tages ned efter efterårsferien.

Cafeen har tirsdag, onsdag og torsdag udvidet tilbud med salg af kaffe og te med tre slags kage.

Lørdag 19. oktober kl. 12-16 er der åbent hus på Savværksmuseet på Vedsted Skovhus, hvor lauget vil køre med de gamle save og fortælle om savværket.

Man kan også se hæverten, der blev fundet i Lindenborg Ådal. Den leverede vand til boliger ved Nørlund Savværk.

På Vedsted Skovhus er der også udstilling og formidling af skovens historie og aktiviteter for børn og voksne.

Madpakkehuset er åbent, og skovlegepladsen Røverknolden er lige om hjørnet.