Der bliver Trillet og Trollet i Skørping

SKØRPING: Aktiviteten hedder ”Trille og Trolle”, fordi den er bygget op om et hyggeligt eventyrunivers med landsholdsmaskotterne Trille og Trolle. Siden starten i håndboldafdelingen hos IF Frem Skørping for nogle måneder siden er der hver uge dukket 10-12 barn-forældre-par op. Børnene er i alderen fra 2 til 5 år.

- Der har været en fornuftig opbakning, men vi har da bestemt plads til flere. Der er ingen forhåndstilmelding og man møder bare op, fortæller Trine Brodersen, der sammen med hjælperne Karoline og Sharon står for legene.

Nogle af dem, der er rigtig glade for at tage til Trille og Trolle, er familien Haugaard. Her er hele familien afsted – både mor-Lene, far-Jonas og drengene Adam og Johan på henholdsvis 2 og 5 år.

- Jeg indrømmer gerne, at jeg var lidt skeptisk i starten. Om det kunne lade sig gøre, at lave aktiviteter og lege, der fænger hos både en 2-årig og en 5-årig, men det er virkelig lykkedes. Begge drenge kan være med på deres eget niveau, og får meget du af det. Det hele foregår meget pædagogisk, fortæller Jonas Haugaard.

- Og netop det, at vi kan tage af sted hele familien er et kæmpe plus. Det er noget vi kan være sammen om, og drengene glæder sig altid til at komme afsted. Når det er torsdag vil Johan have sit idrætstøj på allerede om morgenen, når vi står op, og det fortæller da en del om, hvor meget han glæder sig, fortæller Jonas.

I forbindelse med den sidste Trille og Trolle-samling inden jul fik aktiviteten i IF Frem Skørping overrakt 8.200 kr. fra Jutlander Fonden Himmerland. Penge, der skal gå til køb af redskaber til Trille og Trolle aktiviteterne.

Trille og Trolle starter op igen torsdag den 9. januar. Aktiviteterne foregår fra kl. 16 til 17 i Skørping Idrætscenter, hal 2.