Den sidste gorilla landet i Nørager

NØRAGER: Elever og personale på Sortebakkeskolen i Nørager kan i år holde sommerferie med særlig god klima-samvittighed.

På den sidste skoledag i skoleåret 2019/2020 blev Sortebakkeskolen af Klima Rebild tildelt vandrepokalen ”Den sidste Gorilla” på baggrund af skolens store klimaindsats i det forgangne år.

Alle skolens klasser var samlet på plænen udenfor skolen til overrækkelsen af vandrepokalen.

Begrundelsen for at tildele Sortebakkeskolen ”Den sidste Gorilla” er, at skolen det seneste år bl. a. har gennemført gennemført emneuger om klimaet og lavet udstilling med materialer af genbrug og træ samt serveret klima-glad-mad med fokus på CO2 og danske årstidsbestemte råvarer.

- Derudover har de plantet skov – klimaskov - i to omgange. Første gang i 2018, da byrådet i Rebild havde besluttet at overdrage et stort landbrugsområde ved Nørager til Naturstyrelsen mod, at der blev rejst skov. Og anden gang her i foråret - under coronaen - da der skulle rejses ny skov sammen med jagt- og hundeforeningen.

- I Naturstyrelsen snakker de stadig om, hvordan der i 2018 måtte hentes ekstra spader til de mange hundrede skolebørn i Nørager, så trælasten til sidst blev helt ribbet, fortæller Sussi Handberg på vegne af Klima Rebild.

Allerede nu er Sortebakkeskolen godt i gang med at planlægge det kommende års klimaemneuge i ugen inden efterårsferien.

Og til næste sommer skal det så vise sig, om skolen formår at forsvare titlen som den bedste klimaskole i Rebild.

- Efter efterårsferien vil det blive det meldt ud, hvilke mål – bæredygtige og klimamæssige - skolerne skal stræbe hen imod for at få tildelt vandrepokalen ”Den sidste Gorilla” ved afslutningen af skoleåret 2020/21, oplyser Sussi Handberg.

Med prisen ”Den sidste gorilla” følger et gorillahovede, støbt i bronze af den lokale kunstner, Michael Sasserson.