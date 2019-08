Den nye skyline i fokus

GISTRUP: Søndag 1. september fra klokken 11-15 er Gistrups nye vartegn igen i fokus, for da er der åbent hus på den til dato største byggeplads i Nordjylland. Således giver Region Nordjylland alle interesserede nordjyder muligheden for både at se og høre om både hele byggeprocessen og det nye Universitetshospital, der er beliggende på adressen Hospitalsbyen 1 med postadresse 9260 Gistrup.