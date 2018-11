Den mobile politistation rullede til Terndrup

TERNDRUP: To lokale betjente fra politistationen i Himmerland slog fredag 23. november 2018 ”lejr” i Terndrup, da de med den mobile politistation ved middagstid rullede forbi byens idrætscenter – hvor der senere var julefrokost blandt byens yngre borgere.

Politiets formål med at være til stede var at sætte fokus på især risici ved spirituskørsel, unges tidlige alkoholdebut og forældrenes ansvar, når de unge præsenteres for alkohol for første gang.

Og fungerende politikommissær Simon Hjorth Jacobsen fra politistationen i Hobro fortæller, at betjentene fik en god dialog med 8-10 af de byens unge, der gerne vil tale med deres lokale betjente.

- Vi fik en glimrende snak med dem om netop alkoholdebut og farerne ved spirituskørsel, siger politikommissæren, og han tilføjer, at de unge faktisk også ønskede at tale med politiet om knallertkørsel og reglerne for det.

- Og det er helt fint. Vi kom egentlig for i første omgang at tale om andre ting, men det var knallertkørsel, der optog de unge – så den del tog vi selvfølgelig også en god snak med de unge om, forklarer Simon Hjorth Jacobsen.

Derudover fik politiet også en masse viden med sig om, hvad der rør sig i lokalområdet, og hvad der optager de unge.

Den mobile politistation holdt der i tidsrummet fra kl. 12 - 14, og politikommissær Simon Hjorth Jacobsen tilføjer, at da den mobile politistation havde forladt stedet, trillede en patrulje sidst på eftermiddagen forbi stedet, og den sigtede faktisk en bilist – en 31-årig mand fra oplandet – på stedet for at køre bil i spirituspåvirket tilstand.

Man vil fremover kunne opleve den mobile politistation forskellige steder i lokalsamfundet.