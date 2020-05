Den klassiske musik venter til september

HOBRO: Der bliver ikke flere klassiske koncerter i Hobro Musikforening i denne sæson.

Til gengæld kan egnens yndere af klassisk musik forhåbentlig i den kommende sæson se frem til hele 13 koncerter mod normalt ti.

- På den måde vil vi både både økonomisk og kunstnerisk være i balance i forhold til medlemmer og bevillingsgivere, forklarer Mikael Ustrup på vegne af Hobro Musikforening.

Som følge af den aktuelle corona-krise har foreningen også måttet udskyde forårets generalforsamling.

Beethoven år

Den skulle egentlig have været afholdt først i maj, men er nu i stedet skubbet til lørdag 13. september.

Det sker umiddelbart efter den nye sæsons første planlagte koncert med velkendte Trio con Brio, der kommer til Hobro for at spille Beethoven i anledning af 250 året for komponistens fødsel.

Som sædvanlig sendes næste sæsons program rundt i løbet af august måned.

Og Hobro Musikforening håber, at mange igen har lyst til - og mod på - at opleve kammermusik på et højt niveau i Mariagerfjord Kommune.

- I disse tider er alt med forbehold, men bestyrelsen håber, at næste sæson bliver sikker og uden vira, bemærker Mikael Ustrup.