Deltag i debatten om regional udvikling

HIMMERLAND: Regionsrådet inviterer i januar til debatmøder om Nordjyllands udvikling, og et af møderne finder sted i Himmerland.

Det foregår tirsdag 14. januar i Aars klokken 17 til 19 i Messecenter Vesthimmerland.

Omdrejningspunkt for møderne er at sætte en regional udviklingsstrategi for perioden 2020-2023.

Den skal snart vedtages i regionsrådet, men indtil udgangen januar befinder forslaget til den nye strategi sig i høring

Debatten skal gerne bringe strategien tæt på borgerne.

Hvor trykker skoen

- Vi vil gerne i dialog med borgerne om det, som optager dem omkring fremtiden.

Er det miljøet, eller kan vi gøre noget i Nordjylland for at håndtere lokale konsekvenser af klimaforandringerne?

Har vi tilstrækkeligt god adgang til uddannelse eller til den kollektive trafik?

Eller interesserer borgerne sig for noget helt tredje?

- Vi vil ud og mærke, hvor skoen trykker, og have flest mulige input med hjem, bebuder regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Møderne vil være åbne for alle borgere, og der inviteres også deltagere fra Regionsrådets samarbejdspartnere blandt kommunerne, erhvervslivet, uddannelses- og videninstitutioner, LAG’er og interesseorganisationer.

Du kan læse mere og tilmelde dig mødet i Aars - eller for den sags skyld et af de andre to møder onsdag 15. januar klokken 17-19 på Vrå Højskole, Vrå, eller mandag 27. januar klokken 17-19 i Kultursalen, Thisted.

Tilmelding sker online på hjemmesiden: rus.rn.dk.