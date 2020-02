Debataften med Jens Gaardbo

MARIAGER: Jens Gaardbo har været cyklende elev på Vendsyssel Tidende og øverste chef for TV2 Nyhederne.

Journalisten og studieværten med 35 år i tv og kommunikation gæster torsdag 5. marts Sødisbakke Aftenskole.

Jens Gaardbo har været talende og skrivende i hele karrieren.

I dette debatskabende arrangement, som Jens Gaardbo kalder: ”Ikke flere fremskridt, tak!”, giver han publikum noget at tænke over.

- Vi har muligvis fået mere af alting.

- Men er det blevet bedre? Er det f.eks. blevet bedre, at vi nu kan fylde vores tilværelse med et utal af tv-kanaler, gratisaviser, Netflix, You Tube og internet døgnet rundt, spørger Jens Gaardbo?

Han tager dig med rundt i ikke alene den eksplosive medieverden, men også i det moderne samfund, som vi hele tiden skal vænne os til.

Forandringer, opfindelser, ændringer. Og de kalder det altid for fremskridt.

Der bliver både noget at tænke over og noget at grine af, når Jens Gaardbo debatterer om vores underlige nutid.

Mød en mand, der halser efter sin egen tid.

Kom og deltag i debatten 5. marts.