De syngende fiskere kommer forbi Skørping

SKØRPING: FISHERMAN´S FRIENDS er titlen på den kommende film i biografen i Skørping.

Musikmanageren og storbysinglen Danny er på polterabendtur i Cornwall og opdager en gruppe fiskere, der kan synge sømandsviser, som går lige i hjertet og tårekanalerne. Danny slår sig ned i Port Isaac for at fa en kontrakt med gruppen, og snart opdager han fordelene ved at være væk fra det hurtige byliv.

For udover vild natur, sammenhold og stolte traditioner har en af fiskerne en begavet og charmerende datter, som ikke sådan lige bider på krogen. ’Fisherman’s Friends’ er baseret på den utrolige og sande historie om ti erfarne fiskere, som gik fra at optræde på den lokale pub i Port Isaac til udsolgte stadionkoncerter og en guldrandet pladekontrakt.

Glæd dig til en hjertevarm, humoristisk og musikalsk film i stil med ’Det’ bare mænd’ og ’Brassed Off’.