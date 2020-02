De Rejseglade skal i marts til Madeira

HIMMERLAND: Foreningen De Rejseglade har så stor succes med deres rejser, at de kan melde totalt udsolgt til blomsterøen Madeira.

I alt 49 har tilmeldt sig turen, der afvikles i dagene 27. marts - 3. april 2020.

Et salgstal som formanden Heine Pedersen, Ranum, er fuldt ud tilfreds med.

- Vi vil ikke være flere end vi kan være i en bus, når vi skal på udflugter, understreger han.

- Det skal være en god oplevelse at være med De Rejseglade på ferie, og det bliver det.

- Vi har sammensat et program, der giver et godt indtryk at den farverige ø.

Der bliver således en byrundtur i hovedbyen Funchal, en heldagstur til ”Madeiras vilde vest” og en halvdagsudflugt i Nonnernes fodspor, stiller Heine Pedersen, De Rejseglade.

Madeira er en fantastisk spændende ø og er i flere år blevet kåret som verdens bedste ø-destination.

En ø med interessante historiske bygninger og monumenter.

Snævre gyder fra det 15. århundrede.

Fiskemarkeder, vinhuse og ikke mindst en flora, som imponerer alle. Sammen med et godt klima er øen samlingspunkt for det voksne publikum.

Der er arrangeret busopsamling i Løgstør, Ranum, Overlade, Aars og Nibe og deltagerne bliver kørt til Aalborg Lufthavn og tilbage til de nævnte byer.