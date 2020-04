De øverste direktører deler ”magten” hen over sommeren

MARIAGERFJORD: I et tomrum på mindst tre måneder træder Mariagerfjord Kommune vande og deler det øverste ansvar ud på to direktørhænder bistået af en tredje, coronastyrende håndsrækning.

I maj, juni og foreløbig juli står Mariagerfjord uden kommunaldirektør, idet Lars Clement 1. maj indtager kommunaldirektørstolen i Skanderborg Kommune.

Byrådet håber at have ansat en afløser med første arbejdsdag i august.

Indtil afløseren falder på plads i Mariagerfjord, tager direktørerne Kim Jakobsen og Torben Ladefoged i fælleskab den administrative styring af kommunen.

Kim Jakobsen arbejder til daglig som økonomidirektør, mens Torben Ladefoged har direktøransvar for arbejdsmarked, teknik og miljø samt kultur og fritid.

Kun når det specifikt handler om kommunens - må man da håbe - midlertidige indsats i sundhedsberedskabet mod corona, står velfærdsdirektør Peter Rasmussen fortsat i spidsen.

Selv på pension

Men også han har en snarlig udløbsdato, idet Rasmussen går på pension med udgangen af juli.

Men først og fremmest deler Kim Jakobsen og Torben Ladefoged ledelsesansvaret, indtil en ny kommunaldirektør er fundet.

Borgmester Mogens Jespersen erklærer sig tilfreds med, at de to erfarne direktører har takket ja til udfordringen.

- Kim og Torben kender vores organisation og har et rigtigt godt samarbejde med os politikere.

- De vil fortsat varetage driften af deres egne områder og have en klar arbejdsdeling, når det midlertidigt gælder de ekstra opgaver fra kommunaldirektørens bord, siger Mogens Jespersen.

Kollektiv ledelse kræver nemlig en klar fordeling af ansvaret i forhold til både det administrative- og politiske niveau, præciserer borgmesteren.

Sådan fordeler de ansvaret

I grove træk får økonomidirektør Kim Jakobsen ansvaret for kommunens interne drift, mens direktør Torben Ladefoged varetager de eksterne opgaver.

Det betyder, at Kim Jakobsen blandt andet får ansvaret for at betjene byråd og økonomiudvalg.

Desuden bliver han øverste administrative leder for interne forhold, mødeleder for direktionen og ledermøder samt formand for Hovedudvalget, som er kommunens øverste samarbejdsorgan mellem ledelse og medarbejdere.

Torben Ladefoged skal blandt andet varetage dialogen med erhvervsliv, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Desuden skal han repræsentere kommunen i Kommunaldirektørkredsen, Business Region North, Kommunerens Landsforening samt øvrige relevante eksterne lokale, nationale og internationale fora.

Sammenhæng og kvalitet

Torben Ladefoged vil også være øverste administrative leder for eksterne forhold.

- Med Kim og Torben ved roret sikrer vi sammenhæng og kvalitet i kommunens drift i overgangsperioden til, at vi har ansat en ny kommunaldirektør.

Det, mener vi, er den bedste løsning for vores borgere, vores virksomheder og vores ansatte, pointerer borgmesteren.

Løsningen med direktør-duoen forudsætter byrådets endelige godkendelse på byrådsmødet 30. april.

En afvisning af et enigt økonomiudvalgs indstilling ligner intet mindre end en sensation.

Netop i den forvisning melder økonomiudvalget da også ud, at sådan bliver det... nok.