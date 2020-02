De Konservative har fået smil på læben

MARIAGERFJORD: Konservative Mariagerfjord har stor medlemsfremgang, og nu har partiafdelingen på generalforsamlingen udvidet bestyrelsen.

De gode meningsmålinger i partiet - sammen med en betydelig medlemsfremgang i Mariagerfjord (21 procent i 2019) - gives som forklaring på at mange medlemmer var mødt op og bidrog til en rigtig god og positiv stemning på generalforsamlingen.

Karsten Elkjær, Hadsund, blev genvalgt som formand, og Jens-Henrik Kirk, Mariager blev genvalgt som næstformand.

Sidstnævnte gav en orientering om byrådsarbejdet det forløbne år.

Godt samarbejde i byrådet

Jens-Henrik Kirk fremhævede det gode samarbejde, som han oplevede i byrådet.

Og han glæder sig over, at alle partier stod bag budget 2020.

Den store interesse for at være en del af partiet viste sig ved, at flere ønsker at engagere sig og være med til at ruste De Konservative til det kommende kommunalvalg i 2021.

Partiet valgte derfor at udvide bestyrelsen fra de nuværende syv til 10 medlemmer.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kristian Willadsen som kasserer, Bent Verner Madsen og Kristian Willadsen som IT- og webansvarlige og Jytte Birkkjær som sekretær/kartoteksholder og presseansvarlig.

Rapport fra Borgen

Derudover tæller bestyrelsen Niels Nielsen, Christian Johnson og de nyvalgte medlemmer Allan Buus, Bjørn Scherbarth og Belinda Vendelbo.

Som gæstetaler havde partiafdelingen inviteret det nyvalgte folketingsmedlem Per Larsen.

Han fortalte levende om sine første måneder på Borgen.

Også her mærker man tydeligt den gode stemning, der i øjeblikket præger partiet, der jo fordoblede folketingsgruppen.

Den voksede i november med yderligere et medlem, idet Venstremanden Marcus Knuth skiftede parti.

Per Larsen, der jo også sidder i Regionsrådet, blev spurgt om det igangværende sygehusbyggeri.

Og det ser ud til, at projektet må reduceres, og at yderligere forsinkelser nok ikke undgås.