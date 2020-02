De Forbandede År og Sonic the Hedgehog

Filmen om De Forbandede År sætter fokus på samarbejdspolitikken i Danmark i besættelsestiden under 2. Verdenskrig.

Den skildrer krigens nådesløse greb om en dansk familie i de første år af besættelsen (1940-43), hvor samarbejdspolitikken eksisterede.

Kontroversielt samarbejde

Karl Skov er en selfmade, succesfuld ejer af en stor elektronikfabrik og har en kone og fem børn.

De lever det gode, privilegerede overklasseliv på Strandvejen nord for København, da nazisterne besætter Danmark i april 1940.

Karl kæmper for at videreføre produktionen på fabrikken, men for at beskytte sin familie og ansatte begynder han modstræbende at producere til det tyske marked.

Det bringer ham ind i et kontroversielt samarbejde med besættelsesmagten og medfører smertelige brud i familien.

Underbelyst kapitel

Instruktør Anders Refn siger:

- De Forbandede År handler om den mest dramatiske og skelsættende periode i forrige århundrede.

- Den går tæt på de voldsomme og pinefulde konflikter, som overgangen fra et frit demokrati til en besat nation indebar.

- Min medforfatter Flemming Quist Møller og jeg har haft et ønske om at belyse samarbejdet mellem danskerne og nazisterne, som i dansk filmhistorie er et af de mest underbelyste kapitler af krigen.

- Med udgangspunkt i Familien Skov har vi sat os for at skildre et nuanceret billede af konflikten mellem de holdninger og handlinger, som prægede den danske befolkning i årene under besættelsen.

Blå djævel løs

Så vidt instruktøren.

I rollen som parret Karl og Eva Skov møder vi Jesper Christensen og Bodil Jørgensen.

I Green Hills går der rygter.

I skovene omkring den lille by huserer et væsen kaldet ”Den Blå Djævel”.

Eller det kalder den lokale, skøre eneboer ham.

Selv kalder han sig Sonic. Han har levet i skjul her på Jorden i årevis, levet af vores rester og lært vores menneskelige vaner at kende.

Han har også lært baseball at kende.

Den lille ensomme Sonic, som er i stand til at bevæge sig supersonisk hurtigt, forsøger at spille baseball med sig selv – og forårsager derved en kortslutning, som mørklægger hele den amerikanske vestkyst.

Og så er vi ellers gående.

