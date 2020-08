De dansede med murene

Nogle gange kan det godt være vanskeligt at skrive om kreative kunstprojekter. De skal nemlig opleves for at give den helt rigtige mening.

Sådan er det måske også lidt med projektet ”These Shapes are made for Dancing”, der mandag til onsdag i denne uge kom til Støvring og efterlod et farverigt og kunstnerisk aftryk i midtbyen.

Det var Rebild Ungdomsskole, der øjnede muligheden for at få projektet til Støvring.

Bag projektet står den danske koreograf, iscenesætter, idéudvikler, hip-hop’er og electric boogie-mester Steen Koerner.

Kort fortalt er ”These Shapes are made for Dancing” en leg med krop, geometri og koreografi med muren som partner. Gennem tegn og bevægelse skabes et interaktivt værk. Eller fortalt mere enkelt, så blev der malet koreografier på mure to steder i Støvring – på en mur ved Citycentret og på en mur (opdelt i to) placeret ved Ungecenter Nord, Biblioteket og Stubhuset.

Workshops og fernisering

Murene er ikke bare mure. Eller værkerne er ikke bare værker. De indeholder geometriske tegninger, der simpelthen byder op til dans.

- Vi har malet en geometrisk bevægelse på byens mure. Men det ikke abstrakt kunst; det er et koreografisk system, lavet til mennesker, fortæller Steen Koerner, der længe har hentet inspirationen med geometrien i den berømte tyske kunstskole Bauhaus, hvor kunstnere som blandt andet Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky og Paul Klee er kendt for at bruge geometrien i deres kunst.

Steen Koerner havde taget sin egen kunstneriske besætning med til Støvring i form af Per Skovgaard, kunstmaler, og Lars Schmidt Hansen, grafisk tegner, mens dansetrinene til værkerne blev udført af Steen selv og de professionelle dansere Malthe Ørsted og Ibrahim Madsen.

Det skete til to workshops, både for indbudte unge og for indbudte undervisere, ligesom værkerne og dansen blev præsenteret ved en fernisering onsdag middag.

Sidstnævnte selvfølgelig i en corona-venlig udgave, hvor Rasmus Rask, næstformand i kultur- og fritidsudvalget i Rebild Kommune, åbnede med et par ord, hvorefter Steen Koerner fortalte om tankerne bag, inden han og de to andre dansere opførte dansen ved murene.

Skal inddrage og inspirere

Hos Rebild Ungdomsskole, der havde sørget for at få projektet til Støvring, er der begejstring over projektet og resultatet.

- Vi synes, at det er et spændende projekt for byen, ikke blot som en happening, men også som en varig måde at inddrage og inspirere byens unge på. Noget, der kan skabe leg og glæde i Støvring.

- Vi håber, at vi kan skabe en kultur, hvor man ser de unge lave små dyster og måske tage en dans med murene, fortæller Trine Buus-Pedersen, der er souschef på Rebild Ungdomsskole og tovholder på projektet.

- Samtidig kan murene også bruges til tværfaglig undervisning. De inddrager nemlig både billedkunst, matematik og bevægelse, slutter hun.