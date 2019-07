Dansktop i Gl. Skørping

GL. SKØRPING: For 3. år i træk inviterede Gl. Skørping til stemningsfuld dansktopfest i søndags – og for tredje år i træk skinnede solen om kap med omtrent et par hundrede musikglade gæster, der havde taget plads på sportspladsen midt i landsbyen for at nyde fem timer med danske syng-med-numre.

Det er ”Butikken” i Gl. Skørping, der sammen med Peter Aldahl og Klaus Thrane er initiativtagere og tovholder på arrangementet.

- Vi startede i 2017, og har hvert år forsøgt at lave nogle forbedringer. Det gælder også i år, hvor al musikken er live, fortalte en veltilfreds Peter Aldahl, der både var toastmaster og selv skulle optræde – sidstnævnte blandt andet med Røverkvartetten, som også Lindy Aldahl er en del af.

- Vi er glade for den fine opbakning, og det er bestemt blevet en god tradition, som vi regner med fortsætter fremover. Og så er der jo altid godt vejr, lød det fra Peter.

Af andre gode dansktopoplevelser kunne man blandt andet opleve lokale amatørbands, Maria Rosenbak, Bo Young og Black Jack Duo, som alle leverede et varieret udvalg af de gode kendte dansktophits, som de fleste kendte og kunne synge med på.

- Det er fantastisk hyggeligt, og der er altid en rigtig god stemning. Jeg synes, at Gl. Skørping kan være stolte af, at have et arrangement som dette, lød det fra en glad tilhører, der dog ikke ville have sit navn i avisen. Men han så til gengæld ud til at nyde musikken…