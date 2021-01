Dansk Folkeparti nu med i valgforbund

REBILD: Tilbage i begyndelsen af september offentliggjorde Venstre og Konservative i byrådet med forsinkelse grundet corona epidemien, at de havde indgået et teknisk valgforbund med sigte på valg af en borgerlig borgmester ved kommunalvalget 16. november.

Ambitionen hos de to partiformænd Lene Aalestrup og Jeppe Ugilt var at samle de blå partier i byrådet i et borgerligt valgforbund.

Nu er Dansk Folkeparti også blevet en del af aftalen om et valgforbund.

Tommy Degn, Jeppe Ugilt og Lene Aalestrup glæder sig i en fælles pressemeddelelse over det fælles valgforbund.

- Vi har i forvejen et godt samarbejde i byrådet og går alle ind for at styrke Rebild Kommune på alle fronter. Vi ser frem mod kommunalvalget til november, og vi vil gøre vores til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde både før og efter valget, lyder det fra de tre i pressemeddelsen.

På frierfødder tidligere

Tommy Degn fortæller, at Venstre og Konservative allerede sidste efterår havde et ønske om at få Dansk Folkeparti med i det tekniske valgforbund.

Tommy Degn har netop fået en ny kollega i byrådet i skikkelse af Gitte Bundgaard, der træder ind efter at at hendes samlever Kim Edberg Andersen er skiftet til Nye Borgerlige og netop er udtrådt af byrådet onsdag aften efter eget ønske. Selve aftalen om et valgforbund blev underskrevet onsdag morgen af de tre parter. Arkivfoto

Dog er det her inden for den sidste uges tid tingene nu er faldet på plads og en aftale kunne underskrives onsdag morgen.

Det var samme dag, hvor byrådet ved aftenstide godkendte, at Kim Edberg trådte ud af byrådet, efter at han har valgt at skifte fra Dansk Folkeparti til Nye Borgerlige.

Ny bestyrelse bag beslutning

Hans udtræden omfattede automatisk også en udtræden af bestyrelsen for Dansk Folkeparti i Rebild Kommune.

- I den nye bestyrelse har vi efterfølgende diskuteret, hvad vi ville fremover, enten stå alene eller vælge at gå med i blå blok. Ud fra ønsket om en borgerlig borgmester i Rebild Kommune efter kommunalvalget valgte vi derfor at indgå i det tekniske valgforbund, påpeger Tommy Degn.