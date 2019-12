Danmarkspremiere i Kinorevuen

SKØRPING: Lucasfilm og instruktør J.J. Abrams er atter gået sammen om at føre publikum ud på en episk rejse til en fjern, fjern galakse med Star Wars: The Rise of Skywalker, den storslåede afslutning på den skelsættende Skywalker-saga, hvor nye legender vil blive født, og frihedskampens endelig slag står for døren.

I filmens bærende roller ses Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran og Billy Dee Williams.

Star Wars: The Rise of Skywalker har premiere i de danske biografer den 18. december - og det gælder altså også i Kinorevuen i Skørping.