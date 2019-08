Danmarks skrappeste sporhunde på prøve i Rold Skov

SKØRPING: ”Cremen af cremen” blandt danske sporhunde.

Det er ifølge prøveleder Dan Vestergaard, Dansk Kennel Klub, hvad interesserede vil kunne opleve, når en del af Rold Skov søndag 18. august danner rammer om årets DM i schweiss.

Schweiss/sporarbejde kræver udover en dygtig hund, et meget tæt samarbejde mellem hund og fører - og i praksis bruges schweisshundene typisk blandt andet til at opspore anskudt, påkørt eller på anden måde nødstedt vildt.

DM-prøven i år er den hidtil største af sin slags, og i alt 27 hundeførere og hunde, fordelt på hele 11 forskellige racer, har på forhånd meldt deres ankomst.

Et DM-spor er ca. 1100 m langt, og undervejs er der - foruden skovens almindelige dyreliv - indlagt forskellige elementer, der har til formål at distrahere hundene.

Selve sporet er lagt ud af dommerne to dage inden selve konkurrencen.

Under sporlægningen går dommeren med to krondyrklove, der er på monteret på støvlerne, og der sprøjtes 1 dl. krondyrblod på klovene i løbet af sporet.

Hver dommer bedømmer på dagen tre hunde, der hver max. må bruge 1 1/2 time på at løse opgaven, og når dagen er omme sætter de ni dommere sig så sammen for at finde den endelige danmarksmester. Danmarksmesterskabet er en åben prøve, og for publikum vil der være rig mulighed for at gå med på sporene og se hvordan, en sporhund arbejder, ligesom der undervejs kan fås en god snak med de deltagende hundeførere, der meget gerne lærer fra sig og fortæller nærmere om schweisshundesporten.

DM-stævnet blæses i gang med jagthorn og parole søndag morgen ved Gl. Skørping Forsamlingshus.

Herefter går turen ud i terrænet, som Buderupholm Statsskovdistrikt og Lindenborg a/s venligst har udlånt til lejligheden.

Der vil inden stævnestart være mulighed for at købe morgenmad i Gl. Skørping Forsamlingshus, og over middag serveres der Vildtgryde/ Gullasch samme sted.