Danmarks ældste svejsemaskine står i Suldrup

49 år. Så gammel er Danmarks ældste Migatronic-svejsemaskine, der trods et halvt århundrede på bagen stadig er i brug.

Den tilhører den tidligere motocrosskører og mekaniker Kurt Lassen fra Suldrup, der netop er blevet kåret som ejer af Danmarks ældste Migatronic-svejsemaskine.

- Det var en fantastisk skøn nyhed at få at vide, at min gamle svejsemaskine er den ældste i Danmark. Jeg har indimellem tænkt på, at den skulle skiftes ud, men den svejser stadigvæk rigtig godt, så jeg har beholdt den i alle de år og bruger den stadigvæk. Jeg bruger den blandt andet til min hobby, som er at svejse veteranbiler, fortæller Kurt Lassen.

Faktisk er svejsemaskinen så gammel, at der står Rødbroe & Haastrup – og ikke Migatronic - bagpå. Det var nemlig de to iværksættere, Jørn Rødbroe og Richard Haastrup, som eksperimenterede med svejsemaskiner i en kælder i Bonderup, der startede virksomheden i 1970. Først i 1977 kom navnet Svejsemaskinefabrikken Migatronic til.

På job for kronprisen

Kurt Lassen købte svejseapparatet af en kollega i midten af 1970’erne, da han arbejdede som lastvognsmekaniker hos Volvo i Svenstrup. Siden har han svejset et utal af veteranbiler, motocrossere og andet udstyr, og der er nogle helt særlige minder blandt opgaverne:

- For 15 år siden arbejdede jeg med svejsemaskinen på kronprins Frederiks jagtvogn, Krone 2, og selv om alle mine svejseprojekter har bidraget med gode historier, så var det noget helt særligt at istandsætte den kongelige jagtvogn. Det er en meget flot bil, der krævede en præcis hånd med svejseapparatet, siger Kurt Lassen.

Kurt Lassen har også arbejdet hos N.C. Nielsen i Balling, der producerer gaffeltrucks, hvor han var i 39 år op til sin pension. Her havde han ligeledes sin gamle Migatronic-svejsemaskine med sig på enkelte opgaver. Udover kongelige biler og gaffeltrucks har svejsemaskinen de seneste år også haft sin gang i en af Danmarks ældste cykelbutikker, Støvring Cykler. Kurt Lassens søn er nemlig indehaver af cykelforretningen med den ikoniske facade ”Cigarer, cykler og symaskiner”, hvor Kurt er trådt til med svejseapparatet, når der var behov for det.

Jagt på gamle maskiner

Det er i forbindelse med den nordjyske svejsekoncern Migatronics 50-års jubilæum, at landets ældste Migatronic--svejsemaskine er blevet kåret. Migatronic gik nemlig på jagt efter de mange gamle svejsemaskiner, som stadig svejser rundt omkring i hele verdens produktionshaller.

Deltagerne har registreret deres maskine hos Migatronic, og der er stadig flere hundrede Migatronic-maskiner fra 70’erne og 80’erne i brug rundt om i Danmark.

- Det har været en sjov og spændende jagt på de gamle Migatronic-maskiner. Vi har hørt mange personlige og fascinerende livshistorier, som vores svejsemaskiner har været med til i årenes løb, og det er fantastisk, at så mange af de gamle maskiner fortsat virker og bruges i dag. Det er den arv, vi forsøger at leve op til hver dag, siger Jørn Roed, der er bestyrelsesmedlem i Migatronic.

Som vinder af Danmarks ældste Migatronic-svejsemaskine har Kurt fået overrakt en ny Migatronic Sigma Select 400 C ved en coronavenlig ceremoni på hans værksted i Suldrup.