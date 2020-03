Dania oplever fremgang trods situationen

HOBRO: Selvom solen bagte fra en forårslyseblå himmel, og corona-virus præger samværet med vennerne, huskede lokale unge alligevel at søge ind på videregående uddannelse.

I alt har 56.688 ansøgere i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2, inden ansøgningsfristen udløb i dag kl. 12. Det er 5.066 flere end sidste år, svarende til en stigning på 10 procent.

Det skriver Erhvervsakademi Dania i en pressemeddelelse.

Uddannelsesinstitutionen, der ligger på Kirketoften i Hobro, med en samlet fremgang af ansøgere på tre procent på sine 25 videregående uddannelser. Det gælder både for førsteprioritetsansøgere og samlet antal ansøgninger.

- Midt i en ekstraordinær situation er det et lyspunkt, at vores lokale unge stadig tager et vigtigt valg om deres fremtidige studie. Det glæder jeg mig over, for det viser, at de har fået øjnene op for alle de gode jobmuligheder, der er med en erhvervsakademiuddannelse i hånden, forklarer rektor Anders Graae Rasmussen fra Erhvervsakademi Dania.

Fristen for at søge om optagelse via kvote 2 blev udskudt en uge på grund af den helt særlige situation, Danmark står i med smitteudviklingen af COVID-19.

Nye uddannelser populære Siden sidste år er to nye bacheloruddannelser kommet til Dania, som kan tages efter en kort videregående uddannelse. Det drejer sig om e-handel i Skive og dataanalyse i Viborg. Hver især har de fået henholdsvis otte ansøgere i Skive og ti på dataanalyse i Viborg, som er den første og eneste uddannelse sin slags i Danmark.

- Begge er oprettet efter en større behovsanalyse blandt lokale virksomheder, og det er glædeligt at opleve, hvordan lokale unge også kan se et potentiale i at studere på de to uddannelser. Det viser, at vi har set rigtigt og forstået de samfundsmæssige tendenser, siger rektor Anders Graae Rasmussen.

Desuden har finansøkonom som onlinestudie haft en solid fremgang i ansøgertallet med 76 ansøgere mod 25 ansøgere sidste år. Denne fremgang var dog også tydelig før udbruddet af corona-virus i Danmark, og rektoren tror derfor, at fremgangen kan tilskrives en generel øget lyst til at studere online.

Som udgangspunkt holder Uddannelses- og Forskningsministeriet fast i de øvrige frister i forbindelse med optagelse på en videregående uddannelse. Det betyder, at fristen for at søge om optagelse via kvote 1 fortsat er den 5. juli 2020 kl. 12, og alle ansøgere for både kvote 1 og kvote 2 vil få svar på deres ansøgning den 28. juli 2020.