Danhostel Rebild går nye veje

REBILD: I den kommende uge afvikles det første ”Ophold med indhold” på Danhostel Rebild.

Det er den meget aktive forpagter af Danhostel Rebild, Vivi Frejlev Schnefeld, som har fostret ideen om at tilbyde et 3 dages ophold, hvor dagene er tilrettelagt med vandreture, foredrag, yoga, og undervisning i malerkunst.

Det første af i alt fem planlagte ophold, er næsten fuldtegnet - dog er der stadig plads til et par kursister mere.

- Vi har deltagere fra hele landet, og glæder os meget til at præsenterer programmet, siger Vivi Frejlev Schnefeld,

Den første dag skal deltagerne naturligvis ud på en lille vandretur, hvor skovens spiselige råvarer bliver taget med hjem til senere brug i workshops.

Førstedagen rundes af med et foredrag af den kendte psykoterapeut Helene Ejsing, som taler over emnet: ”Ældes med ynde eller hva?”

Også lokale livsnydere og kunstnere underviser under opholdet. Således vil Benthe Handberg fra Rebild indvie deltagerne i, hvordan man fremstiller sit eget kryddersalt og krydderolier på en lærerig og underholdende måde.

Tove Nilsson fra Gl. Skørping vil forsøge at finde den lille - eller måske endda den store - kunstner frem i kursisterne, idet kursisterne bliver udstyret med papir og en kul pen.

Efter en kort introduktion i malerkunst, bliver det spændende at se, hvad kursisterne kan drive det til.

På sidste dagen optræder Vivi Frejlev Schnefeld selv med en fortælling om sit spændende liv under titlen ”Når livets GPS tager en omvej”.

Imellem foredragene og aktiviteterne er der indlagt yogaundervisning og vandreture rundt i det skønne Rebild.

Danhostel Rebild har igennem de seneste år gennemgået en stor forvandling. Alle værelser er moderniserede, og opholdsrum og undervisningslokale er forsynet med nye møbler og IT-udstyr.

- Vi har i denne sæson haft et flot besøgstal af turister, men ønsker at skabe flere aktiviteter i sidesæsonen.

- Her er tilbuddet om ”Ophold med indhold” et forsøg på at trække nye kundegrupper til, forklarer Vivi Schnefeld.