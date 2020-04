Daginstitutioner og skoler i gang igen

MARIAGERFJORD: Mariagerfjord genåbnede allerede onsdag efter påske sine daginstitutioner og skoler for børn til og med 5. klasse.

På de 22 daginstitutioner, i dagplejen og de ni folkeskoler har personale brugt påskedagene på at planlægge en sikker og tryg dagligdag.

Skrappe krav

Specialskolen i Astrup åbnede nylig i mandags.

I specialklasserne mødte alle elever fra 0.- 9. klasse ind efter påske.

Alle institutioner og skoler skulle forlods dokumentere, at de lever op til myndighedernes skrappe krav, for at få lov at slå dørene op.

Det gjorde de - og fik lov.

Ifølge dagtilbuds- og skolechef Berit Vinther blev intet overladt til tilfældighederne:

- Henover påsken har vi knoklet med at undersøge, hvordan vi kan byde børn og personale velkommen tilbage, så alle kan være så trygge og sikre som overhovedet muligt, beroliger hun.

- Vi har lavet meget detaljerede planer for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, hvordan de fysiske rammer skal udnyttes og hvordan vi sikrer, at hygiejnen er helt i top, understreger Berit Vinther.

Ekstraordinær indsats

Både børn og personale har oplevet en anderledes hverdag.

Pasning og undervisning foregår i mindre grupper. Meget sker udendørs, og så fokuseres der målrettet på hygiejne og rengøring.

Forældrene har nu vænnet sig til at aflevere børnene uden for skolen og dagtilbud.

- Jeg vil gerne kvittere for en ekstraordinær indsats henover påsken, hvor alle har givet den en ekstra skalle for, at forældre sender deres børn trygt i pasning og skole med forvisning om, at vi gør alt, hvad vi kan for at forebygge smitte, forsikrer dagtilbuds- og skolechefen.