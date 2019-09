Dådyrlaug bag nyt borgermøde

VOLSTED: Midthimmerlands Dådyrlaug er klar med endnu et borgermøde, der foregår i Volsted Forsamlingshus torsdag 26. september fra klokken 19 til 21.

Her vil initiativtager til dådyrlauget, dyrlæge Klavs Rønn, fortælle om status for både dådyrlaugets økonomi og udsætningen i begyndelsen af april af 14 nyindkøbte dådyr i området ved Volsted med henblik på at opbygge en fast bestand, som der senere om nogle år kan drives jagt på.

Bagefter vil schweisshundefører Jan Nedza fra Storvorde fortælle på godt og ondt om sit arbejde med anskudt og påkørt vildt. Han er til daglig beredskabschef hos Nordjyllands Beredskab.

Entreen til borgermødet i Volsted er 25 kroner kontant, der også inkluderer øl/vand og chips.