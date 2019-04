Cykl eller gå over broen til ny bydel i Støvring

STØVRING: Rebild Byråd har nu godkendt den samlede udviklingsplan for den del af Støvring Ådale, der ligger umiddelbart øst for banen. Det er rådgiverteamet Arkplan og LE34 samt underrådgiver Projekt Gruppen, der har udarbejdet udviklingsplanen.

Det oplyser Rebild Kommune i en pressemeddelelse, efter at sagen blev behandlet på den lukkede del af byrådets møde torsdag aften.

Borgmester Leon Sebbelin (RV) er godt tilfreds med resultatet og glæder sig til at planen bliver realiseret de kommende år:

- Vi har fået en udviklingsplan for området, der lever op til vores vision for området. En plan, som skal sikre, at vi får et levende og attraktivt område, hvor borgerne har lyst til at opholde sig, leve og bo. Vi ønsker en bydel, der skal bruges af fællesskabet - et område for hele Støvring, lyder det fra borgmesteren.

Bro skal binde byen sammen

Ifølge borgmesteren skal den nye bydel også tjene til at binde Støvring by mere sammen:

- Planen rummer også en ny vigtig forbindelse over banen. En gang- og cykelbro, der skal binde Støvring Ådale sammen med resten af Støvring. Vi ser meget frem til at se de spændende ideer blive til virkelighed de kommende år, siger Leon Sebbelin.

I første omgang skal kommunen udarbejde en rammelokalplan for området, som kommer i offentlig høring senere på året. Hvis alt går efter planen, vil salg af de første byggegrunde kunne ske omkring årsskiftet 2019/2020. Det er meningen, at området skal blive bebygget i etaper over en årrække.

Der bliver ikke udstykket parcelhusgrunde til private i området.

Mange inddraget i proces

Processen begyndte i 2017, da det tidligere byråd satte gang i en visionsproces for området, som en række interessenter også har været inddraget i. Det drejer sig om grundejerforeninger, boligforeninger, råd, handelsstandsforeningen, investorer og ejendomsmæglere.

Herefter kom arbejdet med en udviklingsplan i udbud, og tre rådgiverteam blev udvalgt til at komme med hver deres bud på, hvordan byrådets vision for området kan blive til virkelighed. Efter at have fået præsenteret de tre forslag i sommeren 2018, valgte byrådet rådgiverteamet Arkplan og LE34 samt underrådgiver Projekt Gruppen til at arbejde videre med en samlet udviklingsplan.

På rebild.dk/udviklingsplan kan interesserede læse mere om projektet. Siden opdateres løbende, efterhånden som projektet skrider fremad.

Desuden vil plancher og en model kunne ses på rådhuset i Støvring fra 1. maj og frem til sommerferien.