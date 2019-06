Cykelringridning er slet ikke så let

SIEM: Knap 100 morgenduelige fandt vej til det sponserede morgenbord, som åbnede byfesten i Siem.

I år var der cykelringridning, og de unge mænd, der deltog, var helt sikre på, at det var en nem opgave, men de blev klogere. Det skabte megen morskab blandt deltagere og publikum.

Ellers var der de vanlige elementer på pladsen såsom et stort loppemarked, auktion, tombola, hoppeborg samt en masse forskellige legeredskaber, som var flittigt i brug.

Den flotte børne-bar er fortsat et stort hit blandt børnene, hvor de kan købe flotte drinks og popcorn. Rundt om på pladsen var der også mulighed for at lave kæmpesæbebobler.

Kagekonkurrencen bestod i år af seks lækre kager. Signe og Willum, begge tre år, vandt både for den flotteste og bedste kage. De havde lavet lækre flødeboller pyntet som hundeprutter.

Til aften var der godt 80 spisende gæster.

Både før, under og efter byfesten stod frivillige klar med en hjælpende hånd, hvor der var brug for det, og det er bestyrelsen i forsamlingshuset meget taknemmelig for.

Næste arrangement i Siem Forsamlingshus er fællesspisning 13. september og arbejdslørdag 14. september.