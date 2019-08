Cristina har fokus på den hele krop

STØVRING: Efter 16 år som stewardesse på en olie- og gas-platform på Nordsøen valgte Cristina Klastrup for fire år siden at sadle helt om. Hun tog en uddannelse som stresskonsulent og allergibehandler og har i dag rigtig travlt på sin klinik i Støvring.

- Jeg havde egentlig altid drømt at blive læge. Det blev jeg ikke. Men en dag faldt jeg lidt tilfældigt over en bog af Ole Larsen, som hed ”Slut med hovedpine, rygsmerter og andre plager”, og det tændte noget i mig.

- På det tidspunkt arbejdede jeg som stewardesse på Nordsøen og havde lyst til at prøve noget andet. Her inspirerede bogen mig til at tage en uddannelse til stresskonsulent og allergibehandler hos bogens forfatter, og siden er jeg også gået i gang med en uddannelse til kropsterapeut, fortæller Cristina, hvis virksomhed hedder denhelekrop.dk, hvilket understreger hendes holistiske tankegang og behandlingsform. Kroppen skal betragtes som en helhed og ikke som sammensatte enkeltdele.

- Stress, allergi, fobier og smerter kan skyldes mange forskellige ting, og det er vigtigt ikke bare at symptombehandle. Det kan eksempelvis være traumer eller oplevelser fra barndommen, som er årsagen, og man bør altid behandle med udgangspunkt i den.

- Som en del af helheden, så kigger jeg også altid på kosten. Her er synderne ofte for meget sukker eller hvedemel, fortæller Cristina, der har udgivet tre kogebøger, hvor fokus blandt andet er lækre opskrifter uden netop sukker og hvedemel.

Denhelekrop.dk har hjemme på Kronhjorten 194 i Støvring, hvorfra Cristina også sælger et stort udvalg af Forever Livings produkter med grundingrediensen aloe vera, der er en subtropisk plante, hvor bladene har en særlig gele med forskellige stoffer, der er kendt for en række gode egenskaber.

- Jeg plejer at sige, at aloe vera er god til at passe på dig, både indvendigt og udvendigt, så produkterne kan bruges til at hjælpe folk med at få det bedre. Det går fint i spænd med mine behandlinger, fortæller Cristina, der løbende også arrangerer wellnessaftener – både fra klinikken og ude hos kunderne.

Få en tur i limousine

- Jeg tilbyder mange forskellige arrangementer med fokus på wellness og afstresning. Jeg har blandt andet et arrangement lørdag den 17. august, hvor deltagerne også bliver forkælet med en tur i en lækker limousine.

Efter arrangementet har Cristina besluttet, at limousinen skal køres ned på torvet i Støvring, hvor man fra klokken 10 til 13 kan få en 10 minutters limousinetur for kun 25 kr. Beløbet går ubeskåret til Diabetesforeningen. Det samme om søndagen, men her foregår det med udgangspunkt fra legepladsen på Kronhjorten 194 i Støvring fra klokken 11 til 13.

- Jeg har limousinen hele weekenden, så det er en god måde at udnytte den og støtte et rigtig godt formål, så jeg håber, at rigtig mange kigger forbi og har lyst til en tur, så jeg kan aflevere et fint beløb til Diabetesforeningen, slutter Cristina.