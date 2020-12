Corona-venlig julefrokost i Rebild

Julen nærmer sig, og det er tid til årets julefrokost….

Ikke den sædvanlige store firmafest, forstås, men måske en lidt anderledes julefrokost i de naturskønne omgivelser i Rebild Bakker.

Under indtryk af den aktuelle corona-situation har RebildPorten taget initiativ til samle Rebildguiderne og restauranterne i og omkring Rebild, og sammen har de udviklet deres bud på en alternativ julefrokost for max. ni personer.

Arrangementet indledes med en guidet vandretur med start ved den af de seks involverede restauranter, gæsterne har valgt at spise hos, og efter et par timers god travetur vil guiderne sørge for, at selskabet er tilbage ved udgangspunktet, hvor julemaden venter.

- Hygge og nærvær er måske blevet endnu mere vigtigt under pandemien, og med dette initiativ ser vi en super mulighed for, at folk stadig kan pleje deres relationer i mindre grupper, og samtidig både få frisk luft og god mad. En klar ”win-win”-situation for alle, siger Michael Beha fra Mosskovpavillonen, som er en af de seks restauranter, der er gået sammen om det nye, corona-venlige julefrokost-koncept.

Det eneste, gæsterne selv skal gøre, er at booke plads hos deres favoritrestaurant.

Så sørger restauranten i øvrigt for at have både guide og julemad klar.

Vandreturene inkl. julefrokost kan bookes alle dage fra 2. og frem til 20. december.