Corona udskyder to filmoptagelser til august

HAVERSLEV/RAVNKILDE: De planlagte filmoptagelser i Ravnkilde og Haverslev i maj måned, som lokalrådet for Haverslev-Ravnkilde har taget initiativ til for at markedsføre hver af de to byer i planlagte præsentationsfilm, er nu blevet udskudt til engang i august.

- Årsagen er at de to præsentationsfilm blandt andet skal beskrive hver af de to byers faciliteter og tilbud, herunder skoler og daginstitutioner. De planlaget optagelser er corona epidemien desværre nu kommet i vejen for, så det først efter sommerferien bliver muligt at lave dem i de to byen, fortæller rådets formand Grethe Andreasen.

Reklamefremstød for to byer

Formålet er med reklamefilmene for hver af de to byer er at gøre hele området attraktivt for både de nuværende beboere samt potentielle tilflyttere.

I Haverslev vil der blive sat særlig fokus på skolen, idrætsanlæg, daginstitution, nyt boligområde, søanlæg med shelters og spejderområde, indkøbsmuligheder, HCI og ikke mindst den centrale beliggenhed.

I Ravnkilde vil der være særlig fokus på skole, pasningsmuligheder, foreningshus med idrætsfaciliteter, indkøbsmuligheder, rideskolen Ryttergården og den korte afstand til naturområder.

Professionel filmproduktion

Lokalrådet har som optakt til filmplanerne opfordret det lokale erhvervsliv til at tegne de nødvendige sponsorater for filmprojektets realisering, og i hver by blev alle 36 nødvendige sponsorater hurtigt fuld tegnede.

Mediebureauet AD-Media tager sig af selve produktionen af filmene med speak, dronefilm, grafik og musik.

Hver reklamefilm bliver ifølge lokalrådsformand Grethe Andreasen på to til tre minutters varighed.

De skal så blandt andet fremover vises på Rebild Kommunes hjemmeside, de sociale medier og til forskellige arrangementer i de to byer.