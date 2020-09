Corona tacklede Frivillig Fredag

Der bliver alligevel ingen Frivillig Fredag i Mariagerfjord i denne omgang.

Arrangementet var ellers planlagt til afvikling 25. september som en del af et Open By Night-arrangement i Hobro, men efter en grundig drøftelse med kommunen og andre involverede parter har Frivilligcenter Mariagerfjord nu valgt at aflyse.

- Det er selvfølgelig brandærgerligt, at vi på den måde er blevet tacket fra sidelinjen af det stigende corona-smittetryk, men som arrangører er vi naturligvis først og fremmest nødt til at tænke på sikkerheden, betoner leder af Frivilligcenter Mariagerfjord, Tommy Sørensen.

Folkene bag Frivillig Fredag havde ellers netop i år gjort meget for at agere inden for de rammer, der er sat i forhold til corona.

Arrangementet var bevidst placeret udendørs, og der var indkøbt masker, handsker og håndsprit til alle frivillige.

Alt sammen - indtil videre - til ingen nytte.

- Sporene skræmmer fra Dronninglund, hvor flere blev smittet - netop i forbindelse med et Open By Night-arrangement.

- Det viser bare, at det tilsyneladende er svært at sikre sig godt nok, noterer Tommy Sørensen.

Hans ærgrelse over aflysningen bliver ikke mindre af, at der på forhånd var rigtig god opbakning fra foreningerne bag arrangementet. Foreninger, som 25. september havde set frem til at kunne fortælle om, hvad de går og laver i det daglige. Hvad de frivillige har af opgaver, og hvilke frivillige der aktuelt er brug for.

Nu opfordres borgerne i stedet til at henvende sig i Frivilligcenteret i Hadsund, hvis de her og nu godt kunne tænke sig at komme i sving som frivillige.

- I Frivilligcenteret er der altid et åbent tilbud om en ”frivillig samtale”, hvor mulige frivillige kan få afdækket mulighederne, og der ligger på vores hjemmeside en samlet foreningsoversigt med oplysninger om knap 250 sociale foreninger i Mariagerfjord, fremhæver Tommy Sørensen.