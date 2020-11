Corona-skår i julehyggen på Teglgaardsminde

I næsten 40 år er der blevet holdt ”Åbent Hus” på ældrecentret Teglgaardsminde i Skørping lørdag før 1. søndag i advent.

Dagen arrangeres sædvanligvis i et samarbejde mellem centrets aktivitetsafdeling og Teglgaardsmindes Venner.

Arrangementet plejer at blive godt besøgt af familie, venner og mange fra lokalområdet, og overskuddet fra dagen bliver i løbet af året brugt til glæde for ældrecentrets beboere.

Desværre blev også den tradition brudt her i 2020, hvor corona-pandemien på så mange måder har vendt op og ned på dagligdagen - ikke mindst for de ældre på landets ældrecentre.

Helt bliver beboerne på Teglgaardsminde dog ikke ”snydt” for den sædvanlige julehygge.

Fast besluttede på at gøre deres for at sprede julestemning på ældrecenteret i Skørping samledes en flok af Teglgaardsmindes Venner forleden privat - og med god indbyrdes afstand - for at lave en lille julehilsen til hver af beboerne.

- Og ved indgangen til Teglgaardsminde bliver der også lavet nisselandskab og juledekoration. Præcis som det plejer at være tradition, bebuder sekretær Jette Gaarde på vegne af Teglgaardsmindes Venner.

Til næste år satser vennerne stærkt på, at der igen bliver mulighed for at holde Åbent Hus helt som normalt....