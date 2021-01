Corona har gjort det svært at søge fondsmidler til hal

HAVERSLEV: Hvad er den aktuelle status for de planlagte planer for det store halprojekt i Haverslev?

Det gav projektgruppen bag planerne byens foreningsliv mulighed for at få en statusrapportering på forleden aften.

- Her havde vi i gruppen nemlig grundet corona situationen arrangeret et meget velbesøgt online skype møde med deltagelse af repræsentanter for både Haverslev IF, Mejlby Haverslev KFUM, Mejlby Haverslev KFUM´s støtteforening, Haverslev Borgerforening og Lokalhistorisk arkiv, fortæller Anni Hyldgaard som tovholder og frontfigur for projektgruppen.

Den består desuden af Torben Ebbensgaard og Michael Portefeé, der begge står for Fundraising, Anne-Marie Svenstrup, der står for markedsføring og aktiviteter samt Gitte Hansen, der også står for aktiviteter.

Halprojekt nu opdelt i etaper

Selve det forberedende arbejde med at realisere en markant udvidelse af Haverslev Hallen har efterhånden stået på siden januar 2017.

Den oprindelige vision har været at forsøge at omdanne Haverslev Hallen til et mere tidssvarende multifunktionelt samlingspunkt for alle lokalområdets borgergrupper.

Der skal ske ved en lang række fleksible tilbud, både for børn i dagpleje, daginstitutioner, skole og efterskole, for ældre, unge og voksne, for idrætsfolk, gamere, kunstnere og andre.

Senere er der også opstået et ønske om opførelse af en ny hal for at løse de aktuelle pladsproblemer for idrætsaktiviteter i Haverslev..

- Efter råd fra Rebild Kommune har vi i projektgruppen nu opdelt vores halprojekt til et skønnet samle beløb på 22 mio. i flere etaper, hvor vi med den første med en tilbygning ud mod parkeringspladsen vil realisere planerne om at skabe et samlingspunkt for byen og dens foreningsliv med både café, og en række forskellige aktivitetstilbud, eksempelvis fitness, forklarer Anni Hyldgaard.

Mangler stadig 1,3 til 1,4 mio.

På nuværende tidspunkt har projektgruppen tilsagn om et kommunalt bidrag på 8,4 mio.

Gruppen har selv via fondsansøgninger indtil nu indsamlet godt 1,125 mio., men mangler ifølge Anni Hyldgaard fortsat mellem 1.3 og 1,4 mio. for at kunne realisere etape et til en anslået samlet pris på omkring 10 mio.

- På skype mødet havde vi en del snak om hvordan det kunne lade sig gøre at skaffe de sidste nødvendige midler. Corona situationen har generelt ikke gjort opgaven lettere, og med fire aktuelle halprojekter rundt i Rebild Kommune er det også blevet endnu sværere at skaffe bidrag fra diverse fonde, erkender Anni Hyldgaard.

På skype mødet var der flere forslag til hvordan der ad andre kanaler kunne skaffes bidrag til halprojektet, eksempelvis forskellige åbent hus arrangementer i hallen og bidrag fra det lokale erhvervsliv.

Målet for projektgruppen er at have de resterende nødvendige økonomiske midler helt på plads sidst på sommeren.

- Og skulle der fortsat mangle et beløb, har vi snakket om nødvendigheden af at stemme dørklokker rundt i byen og omegnen, hvor borgerne kunne donere et kontant beløb til halprojektets realisering. Projektgruppens plan er nemlig, at der skal tages første spadestik til første etape af Haverslev nye idræts- og kulturcenter i 2022, understreger hun optimistisk.