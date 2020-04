Corona bremsede for kreative forandringer i ungdomsklubben

ASSENS: 1000 penselstrøg - og en ungdomsklub bliver forvandlet

Før corona-begrænsningerne satte ind, nåede de unge og medarbejderne i Assens Ungdomsklub i fællesskab at renovere klubben.

Arbejdet foregik uden for åbningstiden.

-Vi nåede at komme et par gange på lossepladsen og så blev vores gamer-rum blev forvandlet.

- Nu består det af to sæder med rat og pedaler til vores bil spil, som nu vises via projektor på et stort lærrede.

- I rummet står der også bordtennisbord, bordfodbold, en hjørnesofa og sækkestole til at ligge og flyde i.

- Og væggene er forvandlet fra sorte til hvide.

- Jo, vi er mere end godt tilfredse med resultatet, fremhæver klubkoordinator Nanna Wagner Sørensen.

Krearum

Derefter måtte de afbryde forårssæsonen - uden udsigt til at komme i gang, inden den slutter 25. maj.

Så frugterne af anstrengelserne må de unge og klubmedarbejderne vente med at høste til efterårssæsonen fra 2. september - da forhåbentlig uden personbegrænsende restriktioner.

Til den tid mangler der endnu nogle vigtige detaljer

- Når Danmark igen lukker op, vil vi derfor fortsætte hvor vi slap.

- For vi mangler stadig hjertet af klubben, rummet hvor kiosken og billardbordet er.

- Og som noget nyt vil vi indrette et krearum, hvor der bliver godt med bordplads og masser af hylder på væggene.

Disse hylder skal laves af de unge i klubben i samarbejde med vores klubmedarbejder, Jakob, fortæller Nanna Wagner Sørensen.

- Vi sørger for at hylderne bliver fyldt op med garn, maling, karton, smykketilbehør, Silkclay med mere.

- Alt dette skulle gerne inspirere og vække fantasien hos de unge, når det står synligt og frit tilgængeligt.

Vi glæder os til den nye sæson, som indledes 2. september med grill pølser i skolegården.

En tradition vi har haft siden 2004, hvor jeg begyndte som klubkoordinator i Assens Ungdomsklub, siger Nanna Wagner Sørensen.