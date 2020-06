Cirkusmuseum - om Cirkus Schumann

ROLD: Når Cirkusmuseet i Rold i dag genåbner efter længere tids corona-lukning, bliver det med en særudstilling om Cirkus Schumann.

Cirkus Schumanns historie går helt tilbage til 1868 med Gotthold Schumann som den første direktør,.

I næsten 50 år i træk - frem til 1969 - optrådte Cirkus Schumann fast i Cirkusbygningen i København.

Cirkus Schumann havde både vilde dyr, klovne og akrobater på plakaten.

Men særlig kendt var familievirksomheden for sine imponerende hestenumre.

Publikum strømmede til for at opleve heste, der kunne gå på bagbenene, springe over forhindringer og sågar hoppe i sjippetov.

Den særlige evne til at dressere heste blev videregivet i generationer med sukker, klap og tåmodighed som de bærende træningsprincipper fremfor straf og pisk.

Katja og Benny Schumann

Særudstillingen på Cirkusmuseet i Rold er blevet til med stor hjælp fra Katja og Benny Schumann.

De to repræsentanter for cirkusfamilien har bidraget til Cirkus Schumann-udstillingen med både genstande, film, fotos og fortællinger, og Katja Schumann mødte personligt op, da udstillingen åbnede forleden.

På grund af corona-situationen er der i øvrigt ikke planlagt nogen egentlig festivitas i forbindelse med udstillingsåbningen.