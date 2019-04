Cirkus Mascot går helt amok

Vi tror på, at det aldrig er ligegyldigt, hvordan vi bruger vores tid sammen.

- Og vi ved, at de små særlige øjeblikke, vi deler under teltdugen - helt tæt og sammen om en oplevelse - er de øjeblikke, vi husker for altid, siger cirkusdirektør Marianne Deleuran, Cirkus Mascot.

Hele Danmarks Familiecirkus, som de også kalder sig, stiller telt op i en håndfuld himmerlandske byer i løbet af den nært forestående turné.

Og når Cirkus Mascot skruer op for reklamebrølene, venter der dig intet mindre end ”den magi, vi, som en af Danmarks cirkusfamilier, er skabt af”.

”Et brag af en forestilling”, man har døbt Går Helt Amok

- Kan du huske fornemmelsen af magi, der bruser i blodet?

Følelsen af begejstring

En følelse af begejstring, der langsomt sniger sig ind under huden på dig, og sætter sig fast som et minde.

- Vi glæder os til at præsenterer enestående luftakrobatik, tempofyldt diabolo-spil, stort hundeshow, nuttede ponyer, talent grisen Yrsa og hendes veninde Sille, sjove geder og masser af spas med vores absolut sjoveste klovn, Gulio, frister Cirkus Mascot.

Dette års nye cirkusartister er to brødre fra Etiopien - Abebe og Dessta - er et par ”dygtige unge gutter med charme, selvtillid og lækkert hår” og med en serie af hæsblæsende saltomortaler.

Den nærmeste måneds tid kan du se cirkus i følgende byer:

Her kan du se cirkus

19. april klokken 15 - Kongerslev ved Markedspladsen.

20. april klokken 15 - Terndrup ved børnehaven Åvangen.

21. april klokken 15 - Skørping, Sverriggårdsvej.

25. april klokken 17 - Arden, Hvarrevej.

26. april klokken 17 og 27. april klokken 15 - Hadsund, Munchs Eng.