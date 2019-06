Christina er glad for skiftet til Profil Optik i Støvring

STØVRING: Til august er det et år siden, at Christina Juul Sandvei blev ny butikschef hos Profil Optik på Bytorvet i Støvring. Hun er rigtig glad for butikken og modtagelsen i Støvring.

- Jeg kom fra et job som optiker i en butik i Aalborg Storcenter, og selvom Støvring da efterhånden også er en relativ stor by i en god udvikling, kunne jeg tydeligt mærke, at det hele var meget lokalt og nærværende. Jeg var i hvert fald virkelig overrasket over både opbakningen til butikken, og hvor søde kunderne er, fortæller Christina, der står i butikken sammen Tanja. Den 1. august starter Michelle som elev.

- Jeg har faktisk også været positivt overrasket over, hvor meget der sker i Støvring, og hvor gode butikkerne er til at hjælpe hinanden og arbejde sammen. Der er også rigtig mange ildsjæle i byen, der virkelig gør en stor forskel.

Christina elsker sit job som optiker. Kombinationen mellem den nære kontakt til kunderne og det sundhedsfaglige.

- Faktisk ville jeg i sin tid gerne have været tandlæge inspireret af min far, der er tandlæge. Men det var faktisk også ham, der talte mig fra det. Blandt andet fordi det er hårdt for ryggen. Så mødte jeg på et tidspunkt en tidligere gymnasie-veninde, der læste til optiker. Det inspirerede mig, og så begyndte jeg på optiker-uddannelsen. Det er jeg superglad for.

- Den tætte kontakt med kunderne, sparringen og følelsen, når en kunde siger ”wauv”, når de får en brille på. Det er simpelthen bare det bedste ved arbejdet, og så er jeg også rigtig glad for de produkter og den kvalitet, vi har hos Profil Optik. Herunder ikke mindst vores LifeStyle-koncept, hvor vi løbende har fokus på kunden, og ikke bare slipper, når de har købt en brille, slutter Christina.

Privat er Christina gift med Søren. Parret har tre børn: Emil, Lærke og Liva. Familien bor på en gård lidt udenfor Gistrup.