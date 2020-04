Christian Johnson: Opbakning til Ambu fest betyder alt

HOBRO: Jeres opbakning betyder alt.

Med de takkeord på Facebook kvitterer bestyrelsesmedlem Christian Johnson for de mange tilkendegivelser, Ambu bestyrelsen har fået efter beslutningen om at aflyse årets unikke 100 års fødselsdagsfest:

”Kære jer - tusind tak for de uendeligt mange positive tilkendegivelser og den enorme opbakning, Ambubestyrelsen er blevet mødt med efter den svære aflysning af 100 års jubilæet.

Jeres opbakning betyder alt og giver alle gejsten til at kæmpe for, at Ambufesten selvfølgelig skal bestå.

Derfor er vi også glade for at kunne forsikre jer om, at der bliver en Ambufest i 2021 - fuld af kærlighed og gensynsglæde”, skriver Christian Johnson.

Også pengesagerne reflekterer han over:

Køb open air billet - uanset..

”Økonomien er selvfølgelig sat på prøve, fordi Ambufesten skal uddele alt overskud til foreninger og velgørenhed.

Vi har derfor kun en meget begrænset reserve til de faste udgifter.

Mange har spurgt til, hvordan man kan støtte op om Ambu, selvom vi i år ikke fysisk kan mødes og feste.

Det kan I primært gøre ved, at købe billetter til Ambu Open Air 2021, så snart vi bliver klar til at åbne billetsalget.

Også selvom det ikke lige er alle dine yndlingskunstnere, der kommer.

... og støttearmbåndet

Men vi har brug for alles opbakning til at komme i gang igen.

I kan også hjælpe ved at købe det støttearmbånd, som blev lavet i anledning af jubilæet.

Det får nu en særlig plads i Ambu historien.

Ambu 100 armbåndet koster 25 kroner, og pengene går ubeskåret til musikken i 2021.

Støttearmbånd kan du købe hos: OK Onsild, Spar Nord, Meny, Victor, Gate 36, Kop & Kande, Hobro Helse Sport, Hobro IK og Cafe 1913 - når du alligevel støtter dine lokale forretningsdrivende i denne svære tid” som Christian Johnson formulerer sin opfordring til Ambufestens mange tilhængere..