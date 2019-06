Centerpladsen i Terndrup bliver nu fornyet

TERNDRUP: Der er i samarbejde med borgere i Terndrup tidligere udarbejdet et program for områdefornyelse i Terndrup, som byrådet godkendte i marts. 2018.

Der er efterfølgende udarbejdet et projekt til renovering og forskønnelse af centerpladsen.

Ved en licitation for projektets udførelse var det lokale bygge- og entreprenørfirma Bjarne Brath A/S med et bud på 995.000 kr. billigst.

Hertil kommer udgifter til belysningsanlæg på 150.000 kr. og 286.250 kr. til uforudsete udgifter.

Det betyder en samlet udgift til fornyelsen af centerpladsen i Terndrup på 1.431.250 kr., som byrådet nu har godkendt en anlægsudgiftsbevilling for.

Den finansieres ved frigivelse af en anlægsbevilling på et tilsvarende beløb af budgettet for Bytorv - Forskønnelse budget 2019.