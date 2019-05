Censureret nordisk kunst om klimaet på Rebildcentret

REBILD: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer viser nu den censurerede temaudstilling ”Klimakunst 2019 - nordiske udtryk”.

Det sker i det nyopførte runde Kildetårn.

Udstillingen består af 66 vidt forskellige kunstværker skabt af 45 forskellige kunstnere fra fem forskellige nordiske lande. Der er både akvarel, keramik, maleri, skulptur, tekstil, video, foto, installation og land art. Ét har alle værkerne dog til fælles, de kredser om temaet klima - et tema, som også bliver gennemgående ved ferniseringen søndag 26. maj kl. 14.

181 kunstnere ville være med

I 2016 viste Rebildcentret Klimakunst for første gang. 16 kunstnere og digtere, som i forvejen var kendte for at arbejde med klimaspørgsmål, blev inviteret til at udstille.

For at finde frem til den klimakunst, som dukker op i de nordiske atelierer for tiden, udsendte Rebildcentret i efteråret et ”open call ” - og krydsede fingre for, at nogen ville reagere. Resonansen var overvældende. 181 kunstnere fra Grønland, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Danmark ønskede at bidrage med værker til udstillingen, som nu åbner.

Ud fra digitalt ansøgningsmateriale har et censorkorps bestående af billedhuggeren Jens Galschiøt, billedkunstneren Bolatta Silis-Høegh, komponisten Ane Østergaard, fotografen Niels Fabæk og klimaforkæmperen Sussi Handberg udvalgt de 66 værker, som der kunne blive plads til i udstillingslokalerne og på arealerne omkring tårnet.

Lokal klimamusik genopføres

Hvis vejr og klima arter sig, foregår den første del af ferniseringen udendørs. Her kan man opleve eller genopleve korværket ”Den sidste dråbe”, som blev uropført i marts ved åbningen af Rebild Kommunes årlige klimakampagne Klima Rebild. Ved ferniseringen introduceres værket af det unge, lokale dirigenttalent, Johanne Grønkjær Lorentzen, som har komponeret musikken. Henrik Larsen, som har skrevet teksten, synger med i det store kor, som både består af børn og voksne.

Jesper Theilgaard klipper snor

Inden meteorolog Jesper Theilgaard klipper snoren til udstillingen, så gæsterne kan komme ind i tårnet og tage kunsten i øjesyn, holder det lokale folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S) en åbningstale.

Efter en times tid med kunst, vin og hygge kan de gæster, som kommer først til mølle og kaprer en stol i Rebildcentrets biografsal, høre Jesper Theilgaards foredrag ”Kunstens klimaansvar”.

En del af de 45 kunstnere, som har fået værker med på udstillingen, deltager også i ferniseringen. Det giver gæsterne rig mulighed for at få indblik i de tanker og arbejdsmetoder, som ligger bag de enkelte kunstværker.

Rebildcentret har fået økonomisk støtte til udstillingen fra Region Nordjylland, Rebild Kommunes kulturråd, Fonden for Sparekassen Himmerland og Det Obelske Familiefond.